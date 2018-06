Wien (AFP) US-Außenminister John Kerry äußert sich am Donnerstagabend um 19.00 Uhr in Wien zum Stand der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Wie aus offiziellen US-Quellen verlautete, will der Chefdiplomat nach einem Treffen mit den Vertretern der 5+1-Gruppe sowie des Iran eine Erklärung vor der Presse abgeben. In Wien verhandeln die fünf UN-Vetomächte und Deutschland derzeit mit dem Iran über ein Abkommen zum Atomprogramm Teherans.

