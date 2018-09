Dresden (AFP) Nach den ausländerfeindlichen Protesten und Angriffen auf Flüchtlingsheime in Sachsen hat Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) Hass und Gewalt gegen Asylbewerber verurteilt. "Rassismus ist eine Schande. Rassismus ist der Nährboden für Verbrechen", sagte Tillich am Donnerstag laut Redetext in einer Regierungserklärung im sächsischen Landtag. Jeder Bürger müsse dem entschieden entgegen treten. "Keiner darf wegsehen."

