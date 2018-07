Düsseldorf (AFP) Zahlreiche Arbeitnehmer mit Tarifvertrag können sich über "merkliche Einkommenszuwächse" in der ersten Jahreshälfte freuen. Im Schnitt steigt der Lohn von rund 14 Millionen Beschäftigten in diesem Jahr um 2,9 Prozent, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Dank der geringen Preissteigerung von voraussichtlich 0,5 bis 0,8 Prozent in diesem Jahr bleibt den Arbeitnehmern auch real mehr Geld im Portemonnaie - im Schnitt gut zwei Prozent.

