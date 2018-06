Mülheim an der Ruhr (AFP) Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will die geplante Übernahme der Verlust bringenden Supermarktkette Kaiser's Tengelmann an Edeka noch nicht verloren geben. Nachdem das Bundeskartellamt die Übernahme untersagt habe, hoffe er "natürlich" auf eine positive Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), sagte Haub am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz der Unternehmensgruppe. Das Verfahren im Antrag auf Ministererlaubnis läuft bis Ende August.

