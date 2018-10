Saarbrücken (AFP) Der vierthöchste Jackpot beim Lotto "6 aus 49" ist an einen Berliner gegangen. Sein Tipp bescherte ihm einen Gewinn von 33,8 Millionen Euro, wie Saarland-Sporttoto am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Der Berliner war demnach bundesweit der einzige Spieler, der bei allen Zahlen richtig lag. Er sicherte sich damit den zweithöchsten Einzelgewinn, in anderen Fällen gab es mehrere Gewinner.

