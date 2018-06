Berlin (AFP) Vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Luxemburg zeichnen sich schwierige Verhandlungen über die geplante gerechtere Verteilung von 60.000 Flüchtlingen ab: Nach heutigem Stand seien "die freiwilligen Zusagen bei der Verteilung von Flüchtlingen völlig unzureichend", heißt es laut einem Bericht der "Welt" (Donnerstagsausgabe) in einem internen Arbeitspapier der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft. Die Angebote der Mitgliedstaaten gingen "in die richtige Richtung", aber es seien "noch erhebliche Anstrengungen zu leisten, um die vom Europäischen Rat vereinbarten Zahlen zu erreichen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.