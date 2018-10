Paris (AFP) Nach monatelangen Auseinandersetzungen steht ein umstrittenes Wirtschaftsreformgesetz in Frankreich vor der endgültigen Verabschiedung. Der sozialistische Premierminister Manuel Valls griff am Donnerstag zum wiederholten Mal auf einen Verfassungsartikel zurück, mit dem ein Gesetzentwurf auch ohne Abstimmung das Parlament passieren kann. Die konservative Opposition könnte daraufhin zwar binnen 24 Stunden mit einem Misstrauensvotum reagieren; sie hat aber angekündigt, dies nicht tun zu wollen. Damit dürfte das Gesetz, das unter anderem eine Ausweitung der Sonntagsöffnungszeiten vorsieht, am Freitag verabschiedet werden.

