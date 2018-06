Paris (SID) - Der bisherige Stammtorhüter Salvatore Sirigu will sich dem Konkurrenzkampf mit Neuzugang Kevin Trapp offensichtlich nicht stellen und plant die "Flucht" vom französischen Fußballmeister Paris St. Germain. Der 28 Jahre alte italienische Nationaltorwart befindet sich laut französischen Medienberichten in Verhandlungen mit dem sechsmaligen spanischen Titelträger FC Valencia.

Sirigu will durch den drohenden Platz auf der PSG-Ersatzbank nicht seine Chancen auf den Stammkeeper-Posten der Squadra Azzurra bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr in Frankreich schmälern. Sirigu könnte mit Valencia auch in der Champions League spielen, falls sich der Vierte der vergangenen Saison in der Primera Division für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert.

PSG-Trainer Laurent Blanc hatte nach der Verpflichtung Trapps angekündigt, dass der 25-Jährige zunächst den Status der Nummer eins genießen wird. Paris holte Trapp für 9,5 Millionen Euro vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt.