Aus für Tour-Spitzenreiter Martin nach Schlüsselbeinbruch

Le Havre (dpa) - Tony Martin muss die Tour de France verletzungsbedingt nach nur sechs Etappen als Gesamtführender beenden. Der 30 Jahre alte Radprofi kann die Frankreich-Rundfahrt wegen eines offenen Schlüsselbeinbruchs nach einem Sturz am Donnerstag kurz vor dem Ziel in Le Havre nicht fortsetzen. Martin trug das Gelbe Trikot des Spitzenreiters damit nur zwei Tage. Er sollte noch am Donnerstag nach Hamburg geflogen werden, um sich dort operieren zu lassen. Den Sieg auf der sechsten Etappe von Abbeville nach Le Havre sicherte sich Martins tschechischer Teamkollege Zdenek Stybar vor dem Slowaken Peter Sagan und John Degenkolb.

Williams nach Sieg gegen Scharapowa im Finale gegen Muguruza

London (dpa) - Serena Williams ist in Wimbledon erstmals seit drei Jahren wieder ins Endspiel eingezogen. Die Weltranglisten-Erste aus den USA setzte sich am Donnerstag gegen die Russin Maria Scharapowa mit 6:2, 6:4 durch und erreichte zum 25. Mal das Finale eines Grand-Slam-Tennisturniers. Dort trifft die 33-Jährige am Samstag auf Garbiñe Muguruza. Die 21-Jährige gewann ihr Halbfinale gegen die Polin Agnieszka Radwanska 6:2, 3:6, 6:3. Sie ist die erste Spanierin im Wimbledon-Finale seit Arantxa Sanchez-Vicario 1996. Im vergangenen Jahr hatte Muguruza in der zweiten Runde der French Open Serena Williams das erste und bislang einzige Mal bezwungen.

ISU attackiert Pechstein: Keine Beweise für Nicht-Doping

Berlin/Lausanne (dpa) - Die Internationale Eisschnelllauf-Union hat Claudia Pechstein hart attackiert. In einem langen Statement am Donnerstag auf ihrer Homepage warf die ISU der fünfmaligen Olympiasiegerin "Medien-Kampagnen" vor, "in denen sie behauptet, nie gedopt zu haben". Der Dachverband, mit dem Pechstein vor dem Bundesgerichtshof um Schadenersatz in Millionhöhe nach ihrer Dopingsperre streitet, fühle sich berufen, nun öffentlich seine Position klarzustellen.

Erstmals über 22 Meter - Klarer Sieg für Kugelstoß-Weltmeister Storl

Lausanne (dpa) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat erstmals in seiner Karriere die 22-Meter-Marke übertroffen und seine eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt. Der 24 Jahre alte Sachse gewann am Donnerstagabend in Lausanne mit 22,20 Metern und sorgte für den ersten Höhepunkt des Diamond-League-Meetings. Sechs Wochen vor der Leichtathletik-WM in Peking setzte der Athlet vom SC DHfK Leipzig damit ein weiteres Ausrufezeichen. Das US-Trio mit Joe Kovacs (21,71 Meter), Reese Hoffa (21,30) und Christian Cantwell (20,94) war an diesem Abend chancenlos. Storl übertraf seine ein Jahr alte persönliche Bestleistung um 23 Zentimeter.

Hrubesch lässt Zukunft offen - "Fußball geht nicht auf Knopfdruck"

Düsseldorf (dpa) - U21-Trainer Horst Hrubesch kann sich vorstellen auch nach den Sommerspielen im Fußballgeschäft zu bleiben. "Ich werde auch nach Olympia nicht nur auf dem Rasenmäher sitzen", erklärte Hrubesch auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nach den Spielen im nächsten Jahr in Rio läuft sein DFB-Vertrag aus. U19-Trainer Marcus Sorg tritt die Nachfolge des 64-Jährigen an. Hrubesch hat das bittere Ausscheiden bei der U21-EM nach der 0:5-Niederlage gegen Portugal noch nicht ganz verdaut.

Dressur-Nationalmannschaft gewinnt vorzeitig Teamwettbewerb

Hagen/Osnabrück (dpa) - Die deutsche Dressur-Nationalmannschaft hat beim Turnier in Hagen am Teutoburger Wald vorzeitig den Teamwettbewerb gewonnen. Bereits vor dem Ritt von Kristina Bröring-Sprehe aus Dinklage mit Desperados lag das Gastgeber-Quartett am Donnerstag uneinholbar in Führung. Zuvor ritten Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Unee, Isabell Werth (Rheinberg) mit Don Johnson und Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Imperio. Nicht zum Team gehörte Matthias Rath mit Totilas, der am Freitag nach fast einjähriger Pause ein Comeback versucht.

Guter Auftakt für deutsches Golf-Quartett bei Scottish Open

Gullane (dpa) - Die deutschen Profigolfer sind achtbar in die Scottish Open gestartet. Als bester aus dem Quartett schaffte es Florian Fritsch am Donnerstag mit 68 Schlägen auf den geteilten 34. Platz. Mit 69 Schlägen benötigten Marcel Siem und Maximilian Kiefer genauso viele Versuche auf dem Par-70-Kurs in Gullane wie Topspieler Phil Mickelson aus den USA. Moritz Lambert blieb einen Schlag über dem Platzstandard und reihte sich mit einigen Rivalen auf dem 102. Rang ein. An der Spitze liegt der Däne Thorbørn Olesen mit 63 Schlägen.