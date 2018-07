London (AFP) In Großbritannien ist am Donnerstag nach erheblichen Startschwierigkeiten eine Untersuchung zu einem Skandal um Pädophilie-Fälle angelaufen, in den auch Politiker und Vertreter öffentlicher Institutionen verwickelt sein sollen. Nachdem das Verfahren bereits zwei Mal ins Stocken gekommen war, weil die beauftragten Juristen in den Verdacht der Befangenheit gerieten, beauftragte Innenministerin Theresa May die neuseeländische Richterin Lowell Goddard damit, die Vorgänge aus den 80er Jahren aufzuklären. Ihre Untersuchung biete Gelegenheit, institutionelle Fehler der Vergangenheit beim Schutz von Kindern aufzuzeigen, sagte Goddard.

