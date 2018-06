Berlin (dpa) - In Deutschland erscheinen Musikalben und Singles bereits seit zehn Jahren an Freitagen - ab jetzt soll neue Musik weltweit am selben Tag verfügbar sein.

Darauf hat sich der internationale Musikverband International Federation of the Phonographic Industry verständigt. "Die bisherigen Veröffentlichungstage hatten sich in den verschiedenen Märkten der Welt unter den dortigen branchenhistorischen Gegebenheiten und im jeweiligen kulturellen Kontext etabliert", sagte der Geschäftsführer des Bundesverband Musikindustrie, Florian Drücke, in Berlin. Das solle sich ab diesem Freitag ändern.

Bisher konnte etwa ein Musikfan in Frankreich das neue Album seiner Lieblingsband schon am Montag kaufen, während der deutsche Anhänger bis Freitag warten musste. Die Musikbranche verspricht sich durch einen weltweit einheitlichen Release-Tag, den sogenannten "New Music Fridays", auch einen Anstieg der Verkaufszahlen. 35 Länder mussten dafür ihr System umstellen.

New Music Fridays