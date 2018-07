Baltimore (dpa) - Eine Gewaltwelle in Baltimore nach dem Tod des Afroamerikaners Freddie Gray kostet den Polizeichef der US-Metropole einem Medienbericht zufolge seinen Job. Bürgermeisterin Stephanie Rawlings-Blake feuerte Anthony Batts, wie die "Baltimore Sun" berichtete. Batts hatte die Polizei im April geleitet, als Gray in Polizeigewahrsam schwere Rückenverletzungen erlitten hatte. Der Tod des 25-Jährigen wenige Tage später löste teils schwere Unruhen aus. Seither hat die Gewalt in Baltimore zugenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.