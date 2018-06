Le Havre (SID) - Tony Martin muss im Gelben Trikot bei der Tour de France aussteigen. Der Cottbuser vom Team Extixx-Quick Step hatte auf der sechsten Etappe am Donnerstag bei einem Sturz 800 Meter vor dem Ziel einen Schlüsselbeinbruch erlitten und wird am Freitag nicht mehr antreten können. Das bestätigte Teamchef Patrick Lefevere bei Europe 1. Martin hatte am Dienstag das Gelbe Trikot erobert und am Donnerstag erfolgreich verteidigt.