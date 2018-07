Ufa (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat gemeinsame Großprojekte der Gruppe der aufstrebenden Schwellenländer (Brics) angekündigt. Die von der Brics-Gruppe ins Leben gerufene Entwicklungsbank mit Sitz in Shanghai werde ab dem kommenden Jahr "Transport- und Energieprojekte" sowie die industrielle Entwicklung fördern, sagte Putin am Donnerstag nach einem Gipfeltreffen der Gruppe in der Stadt Ufa im Ural. Zur Brics-Gruppe gehören außer Russland und China auch Brasilien, Indien und Südafrika.

