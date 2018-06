Beirut (AFP) Bei Kämpfen zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen in der einstigen Wirtschaftsmetropole Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 19 Zivilisten getötet worden. Unter den Toten seien auch fünf Kinder und eine schwangere Frau, teilte die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die Regierungstruppen warfen demnach am Mittwochabend eine Fassbombe auf das von Rebellen gehaltene Stadtviertel Karam al-Beik im Nordosten der Stadt ab. Bei dem Angriff während des abendlichen Fastenbrechens im Ramadan seien mindestens 15 Menschen getötet worden.

