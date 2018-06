Ankara (AFP) Mehr als einen Monat nach den Parlamentswahlen in der Türkei hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan Ministerpräsident Ahmet Davutoglu mit der Regierungsbildung beauftragt. Erdogan habe Davutoglu als Vorsitzendem der islamisch-konservativen AKP bei Gesprächen im Präsidentenpalast in Ankara den Auftrag erteilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Davutoglu hat nun 45 Tage Zeit, um eine Koalition zu bilden. Andernfalls könnten Neuwahlen angesetzt werden.

