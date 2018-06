Istanbul (AFP) Der frühere türkische Luftwaffenchef und Putschist von 1980, Tahsin Sahinkaya, ist am Donnerstag gestorben. Wie die TV-Sender NTV und CNN-Türk berichteten, starb er mit 90 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Istanbul. Sahinkaya wurde im Juni 2014 gemeinsam mit dem Putschistenführer Kenan Evren zu lebenslanger Haft verurteilt. Beide wurden wegen Gesundheitsproblemen nicht inhaftiert. Evren starb im Mai im Alter von 97 Jahren.

