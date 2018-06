Kampala (AFP) In Uganda sind am Donnerstag zwei führende Oppositionspolitiker festgenommen worden, die bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gegen Staatschef Yoweri Museveni antreten wollen. Wie die Polizei des ostafrikanischen Landes mitteilte, wurde der frühere Ministerpräsident Amama Mbabazi im Zentrum des Landes festgenommen, während der Chef der oppositionellen Partei Forum für Demokratischen Wandel (FDC), Kizza Besigye in seinem Haus außerhalb der Hauptstadt Kampala festgenommen wurde.

