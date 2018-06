New York (AFP) Malaysia hat am Mittwoch einen Entwurf für eine UN-Resolution vorgelegt, die die Untersuchung des mutmaßlichen Abschusses einer Boeing 777 der Malaysia Airlines über der Ostukraine durch ein UN-Tribunal ermöglichen soll. In dem Papier, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, wird die Einrichtung eines Tribunals gemäß Kapitel sieben der UN-Charta gefordert. Die Aufklärungsbemühungen des Gerichts könnten somit mit Sanktionen durchgesetzt werden.

