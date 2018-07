New York (AFP) Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards bringt sein erstes Soloalbum seit 23 Jahren heraus. Das ab dem 18. September erhältliche Album "Crosseyed Heart" sei von Blues, Country und Reggae beeinflusst, teilte Richards' Plattenfirma am Donnerstag mit. Der Song "Trouble" werde als erste Singleauskopplung bereits am 17. Juli auf den Markt kommen.

