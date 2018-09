New York (AFP) Auf dem bislang für die Öffentlichkeit gesperrten New Yorker Armenfriedhof auf Hart Island sind künftig Besuche erlaubt. Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) erstritt vor Gericht, dass der Friedhof mindestens ein Wochenende im Monat für Hinterbliebene öffnen müsse. Auf Hart Island haben fast eine Million frühere Bewohner der US-Ostküstenmetropole ihre letzte Ruhestätte gefunden. Seit dem 19. Jahrhundert werden dort totgeborene Babys, Obdachlose, Arme und von Angehörigen nicht abgeholte Leichen in Massengräbern beerdigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.