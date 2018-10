Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den erfahrenen Diplomaten Peter Bodde als neuen Botschafter für Libyen vorgeschlagen. Bodde solle Deborah Jones ablösen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mit. Die US-Botschaft für Libyen befindet sich derzeit wegen der schwierigen Sicherheitslage in dem nordafrikanischen Land in Malta.

