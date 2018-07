Charleston (AFP) Drei Wochen nach dem rassistischen Angriff auf eine afroamerikanische Kirche in Charleston hat auch das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaats South Carolina klar dafür votiert, nicht länger die umstrittene Konföderiertenflagge vor dem Parlament zu hissen. Nach einer langen und emotionalen Debatte stimmten die Abgeordneten am Donnerstag mit 94 zu 20 Stimmen für ein entsprechendes Gesetz. Am Dienstag hatte sich bereits der Senat von South Carolina dafür ausgesprochen, die Fahne dauerhaft einzuholen. Gouverneurin Nikki Haley muss das Gesetz nun noch in Kraft setzen.

