New York (AFP) Mit einer XXL-Portion Patriotismus hat die US-Sängerin Ariana Grande versucht, Empörung über mäkelige Äußerungen in einem Donut-Laden zu dämpfen. "Ich bin EXTREM stolz, Amerikanerin zu sein und ich habe es immer klar gemacht, dass ich mein Land liebe", erklärte Grande am Mittwoch. Den Ärger hatte sie sich mit einem Video eingebrockt, in dem sie in einem kalifornischen Donut-Shop zu sehen ist, wie sie zusammen mit einer ihrer Tänzerinnen an einem der bunten Krapfenkringel schleckt und mit Blick auf ein Blech voll mit Donuts äußert: "Ich hasse Amerika".

