Santa Cruz de la Sierra (AFP) Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in der berüchtigten bolivianischen Haftanstalt Palmasola den Insassen Mut zugesprochen. Eingeschlossen zu sein bedeute nicht "ausgeschlossen" zu sein, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag vor zahlreichen Häftlingen. Vielmehr gehe es um eine "Wiedereingliederung in die Gesellschaft".

