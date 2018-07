Cupertino (dpa) - Apple lässt Nutzer die nächsten Betriebssysteme für mobile Geräte und Mac-Computer ausprobieren. Der iPhone-Konzern startete am späten Donnerstag das "Beta-Programm" für iOS 9 und die neue OS-X-Version "El Capitan".

Früher bekamen nur registrierte Entwickler Zugang zu der noch nicht endgültig fertigen Software, inzwischen schaltet Apple sie auch für die breitere Nutzerschaft frei. Microsoft ging einen ähnlichen Weg bei seinem neuen Windows 10.

Das nächste iPhone- und iPad-System iOS 9 soll im Herbst unter anderem eine verbesserte Such-Funktion bringen sowie Informationen zum öffentlichen Nahverkehr in Städten wie Berlin in die Karten-App einbinden. Das neue System läuft auf allen Geräten, die mit dem Vorgängersystem iOS 8 umgehen konnten. Die neue Version von OS X 10.11 wurde von Apple nach dem 1000 Meter hohen Monolith "El Capitan" im Yosemite-Nationalpark benannt. Die Namensgebung zeigt, dass Apple keinen radikalen Neu-Anfang gesucht, sondern Funktionen des bisherigen Systems "Yosemite" im Detail verbessern will.

Beta-Versionen haben oft noch Fehler oder laufen holperig. Apple empfiehlt deshalb, die neue Software auf einem Zweitgerät auszuprobieren und vor der Installation ein Backup der Daten vorzunehmen.

