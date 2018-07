Berlin (AFP) Die Bundesländer haben die Rehabilitierung von Männern gefordert, die wegen homosexueller Handlungen strafrechtlich verurteilt wurden. "Es ist überfällig, die Verurteilten zu rehabilitieren und ihnen ihre verletzte Ehre zurückzugeben", sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) am Freitag in Berlin im Bundesrat. Die Länder schlossen sich einem entsprechenden Antrag des Landes Berlin an.

