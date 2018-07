Karlsruhe (AFP) Grundstückseigentümer müssen es hinnehmen, wenn Bäume in benachbarten Parkanlagen Schatten auf das eigene Grundstück werfen. Bei großen Bäumen seien lediglich die nach jeweiligem Landesrecht vorgegebenen Mindestabstände einzuhalten, wie am Freitag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Danach muss die Stadt Bielefeld nicht zwei gesunde Eschen fällen.

