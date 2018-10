Athen (AFP) Wenige Tage nach der deutlichen Ablehnung der Reformvorschläge der Geldgeber beim Volksentscheid in Griechenland hat die Regierung in Athen termingerecht ein nahezu identisches Programm nach Brüssel übermittelt. Für den späten Freitagabend war darüber eine Debatte im griechischen Parlament vorgesehen. Paris und Rom begrüßten den griechischen Vorschlag, auch an den Finanzplätzen herrschte Optimismus. Berlin reagierte zurückhaltend auf die Liste aus Athen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.