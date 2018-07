Erfurt (AFP) Ein ICE ist in Thüringen in eine Schafherde gefahren. Neun der Tiere wurden dabei getötet, wie die Bundespolizei am Freitag in Erfurt mitteilte. Der Zusammenstoß passierte am späten Donnerstagabend bei Bad Sulza. Bundespolizisten fingen gemeinsam mit dem Besitzer die restlichen acht Schafe ein und räumten die getöteten Tiere von den Gleisen. Wie die Schafe auf die Bahnschienen gelangten, war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.