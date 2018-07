Essen (AFP) Die kriselnde Kaufhauskette Karstadt wird die Filiale in Mönchengladbach-Rheydt doch nicht schließen. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach könne die Filiale weitergeführt werden, teilte Karstadt am Donnerstagabend in Essen mit. Ein Großteil der derzeit 100 Arbeitsplätze könne somit erhalten bleiben. Den Angaben zufolge kauft die Stadt das Gebäude.

