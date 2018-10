Potsdam (AFP) In Potsdam ist am Freitag die großangelegte Suchaktion nach dem seit Mittwochabend verschwundenen sechsjährigen Elias fortgesetzt worden. "Wir haben immer noch keine heiße Spur", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Elias war beim Spielen in der Nähe der Wohnung seiner Eltern plötzlich spurlos verschwunden.

