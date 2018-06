Berlin (AFP) Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) hat mit Skepsis auf die Vorlage der griechischen Reform- und Sparvorschläge reagiert. "Die Frage ist, wie glaubwürdig ist das, was diese Regierung jetzt vorträgt?", sagte Brinkhaus am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Am Sonntag hat sie noch eine Kampagne geführt wo sie all das, was da jetzt wohl vorlegt worden ist, verdammt hat."

