Athen (dpa) - Das griechische Parlament soll am späten Abend darüber entscheiden, ob die Regierung ein Abkommen mit den Gläubigern in Brüssel unterschreiben darf. Es wird mit einer großen Mehrheit dafür gerechnet. Die meisten Oppositionsparteien wollen mit "Ja" stimmen. Allerdings könnte Ministerpräsident Tsipras die Regierungsmehrheit verlieren. Mehrere linke und rechtspopulistische Abgeordnete der Koalition lehnen ein Einlenken der Regierung ab. Ex-Finanzminister Gianis Varoufakis wird an der Abstimmung nicht teilnehmen.

