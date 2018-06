Paris (AFP) Nach monatelangen Auseinandersetzungen ist in Frankreich ein umstrittenes Wirtschaftsreformgesetz endgültig verabschiedetworden , das unter anderem eine Ausweitung der Sonntagsöffnungszeiten vorsieht. Am Freitagnachmittag lief eine 24-stündige Frist aus, während derer die Opposition in der Nationalversammlung in Paris mit einem Misstrauensvotum gegen das Gesetz hätte vorgehen können. Da kein Misstrauensantrag gestellt wurde, gilt der Text automatisch als angenommen. Der sozialistische Premierminister Manuel Valls hatte am Donnerstag zum wiederholten Mal auf einen Verfassungsartikel zurückgegriffen, um den Gesetzentwurf ohne direkte Abstimmung durchs Parlament zu bringen.

