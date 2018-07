Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat am Freitag die Zusammenarbeit mit einem neuen Hauptsponsor bestätigt. In den kommenden drei Jahren wird demnach ein weltweit führender Anbieter von Kunststoff-Fensterprofilen aus Troisdorf (Profine GmbH) als maßgeblicher Geldgeber fungieren. Der bisherige Hauptsponsor (Entega) war zuvor ausgestiegen, die neue Zusammenarbeit soll Mainz laut Medienberichten in den drei Jahren eine ähnliche Summe (13 Millionen Euro) in die Kassen spülen.