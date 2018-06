Leutershausen (dpa) - In Mittelfranken ist es zu einem Amoklauf mit mindestens zwei Toten gekommen. Die Polizei in Bayern sprach von einem Tötungsdelikt in Tiefenthal, einem Ortsteil der Gemeinde Leutershausen im Landkreis Ansbach. Ein bewaffneter Verdächtiger sei mit einem silbernen Mercedes-Cabrio mit Ansbacher Kennzeichen auf der Flucht, teilte das Nürnberger Polizeipräsidium mit. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, bei Hinweisen auf den Wagen sofort den Notruf zu wählen. Keinesfalls solle man mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.