Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der zweimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo hat den deutschen Motorrad-Piloten Jonas Folger in höchsten Tönen gelobt. "Er ist voll bei der Sache. Wenn er führt, kann er richtig pushen, sich absetzen und mit Vorsprung gewinnen. Wenn man nicht voll bei der Sache ist, geht das nicht", sagte der 28-jährige Spanier am Sachsenring im SID-Gepräch.

Folger, der im spanischen Tordera lebt, hat in dieser Saison zwei Rennen der Moto2-Klasse gewonnen. Den viermaligen WM-Champion Lorenzo, WM-Zweiter in der Königsklasse MotoGP, hat besonders die Art und Weise beeindruckt: "Er gehört zu den Fahrern, die im Alleingang gewinnen können. Das mag ich."

Dass sein Yamaha-Markenkollege Stefan Bradl in der MotoGP am Sonntag (14.00 Uhr/Eurosport) wegen einer Handverletzung nicht starten kann, findet Lorenzo schade - besonders für den Zahlinger. "Das ist sehr hart. Bei keinem Rennen wäre es für ihn schlimmer, wenn er es verpassen würde", so Lorenzo.