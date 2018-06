Livarot (dpa) - Die 7. Etappe der Tour de France startet heute ohne den bisherigen Spitzenreiter Tony Martin. Der 30 Jahre alte Radprofi sollte bereits in der Nacht in Hamburg operiert werden. Martin hatte sich gestern kurz vor dem Ziel in Le Havre einen offenen Schlüsselbeinbruch zugezogen und musste die Frankreich-Rundfahrt beenden. Martins Landsmann André Greipel tritt weiter im Grünen Trikot des besten Sprinters auf dem Teilstück über 190,5 Kilometer von Livarot nach Fougères an.

