Livarot (SID) - Aus Respekt vor dem verletzt ausgeschiedenen Tony Martin wird der britische Radprofi Christopher Froome (Sky) bei der siebten Etappe der Tour de France nicht das Gelbe Trikot des Gesamtführenden tragen. Das bestätigte der 30-Jährige am Freitag, kurz bevor das Feld das 190,5 km lange Teilstück von Livarot nach Fougéres in Angriff nahm.

Der Cottbuser Martin vom Team Extixx-Quick Step, der seit der vierten Etappe am Dienstag in Gelb fuhr, war am Donnerstag im Finale des sechsten Teilstücks gestürzt und hatte dabei einen offenen Bruchs des linken Schlüsselbeins erlitten. Der 30-Jährige wurde am Freitag im BG-Unfallkrankenhaus in Hamburg operiert.

Nach Martins Ausfall ist Froome der neue Spitzenreiter, bis dato lag er mit zwölf Sekunden Rückstand auf Platz zwei.