Mogadischu (AFP) Bewaffnete haben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu am Freitag zwei Hotels gestürmt und mindestens drei Zivilisten getötet. Zudem seien bei Gefechten im Weheliye-Hotel im Stadtzentrum drei Angreifer getötet worden, teilten die Sicherheitskräfte mit. In einem zweiten Hotel nahe dem Regierungsbezirk wurde aber weiter gekämpft. Während der Angriffe waren in Mogadischu laute Explosionen und Schüsse zu hören. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff.

