Istanbul (AFP) Die türkische Polizei hat am Freitag laut Medienberichten bei einem Großeinsatz mindestens 21 mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Die Festnahmen seien bei frühmorgendlichen Razzien in Istanbul und drei anderen Städten erfolgt, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Festgenommenen stünden im Verdacht, Europäer für den IS rekrutiert zu haben. Unter den 21 Verdächtigen seien drei Ausländer. Sie hätten vorgehabt, nach Syrien auszureisen. Die Nationalitäten der Ausländer wurden nicht genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.