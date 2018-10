Nürnberg (AFP) Bei einem Amoklauf sind am Freitagvormittag in Mittelfranken zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, wurde in Leutershausen-Tiefenthal auf eine Frau aus einem Auto heraus geschossen. Das Opfer starb ebenso wie kurzer Zeit später ein Fahrradfahrer, der nahe des ersten Tatorts von einem Schuss getroffen wurde. Der Täter war zunächst flüchtig, er soll Zeugen zufolge in einem silberfarbenes Mercedes Cabrio mit dem Kennzeichen AN-W 129 unterwegs sein.

