London (AFP) Der ägyptische Schauspieler Omar Sharif ist tot. Der "Doktor Schiwago"-Darsteller sei im Alter von 83 Jahren in Kairo gestorben, teilte sein Agent am Freitag in London mit. Sharif sei einem Herzinfarkt erlegen.

