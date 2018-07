Rom (AFP) Um bis zum Jahr 2030 den Hunger in der Welt zu beseitigen, braucht es nach Auffassung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in den kommenden 15 Jahren jährliche Investitionen in Höhe von 267 Milliarden Dollar (241 Milliarden Euro). Sollten die Investitionen auf dem derzeitigen Stand eingefroren bleiben, müssten in 15 Jahren mehr als 650 Millionen Menschen weiterhin Hunger leiden, erklärte FAO-Generaldirektor José Graziano da Silva am Freitag bei der Vorstellung eines UN-Berichts zur bevorstehenden UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung.

