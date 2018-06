Washington (AFP) Gut drei Wochen nach dem rassistischen Angriff auf eine afroamerikanische Kirche in Charleston hat der US-Bundesstaat South Carolina die umstrittene Konföderiertenflagge vor dem Parlament in der Hauptstadt Columbia eingeholt. Eine Ehrengarde der Polizei von South Carolina ließ am Freitag die Flagge herab. Zuvor hatten der Senat und das Repräsentantenhaus des Bundesstaats mit großer Mehrheit für die Entfernung des Banners gestimmt, das den für den Erhalt der Sklaverei kämpfenden Konföderierten im Bürgerkrieg der Jahre 1861 bis 1865 als Erkennungszeichen gedient hatte.

