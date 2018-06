Bujumbura (AFP) Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Burundi ist vom 15. auf den 21. Juli verschoben worden. Wie das Präsidialamt in Bujumbura am Samstag mitteilte, unterschrieb Staatschef Pierre Nkurunziza am Vortag ein entsprechendes Dekret.

