Ludwigsburg (AFP) Nach einer Geiselnahme bei Stuttgart hat die Polizei den Geiselnehmer erschossen. Der mit einer Pistole bewaffnete 29-Jährige habe am Freitagabend die Familie seiner ehemaligen Freundin in deren Haus in Holzgerlingen in seine Gewalt gebracht, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Demnach bedrohte er mit der Pistole die Eltern seiner 24-jährigen Ex-Freundin, die sich selbst nicht im Haus befand und die Polizei alarmieren konnte. Beamte der Kriminalpolizei Böblingen hätten daraufhin Kontakt mit dem 29-Jährigen und den Eltern aufgenommen.

