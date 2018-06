Srebrenica (dpa) - Zehntausende trauernde Menschen haben in Srebrenica der über 8000 Opfer des Völkermordes vor 20 Jahren gedacht. Frauen vieler Opfer verteilten als Anstecker die "Blume Srebrenicas". Sie erinnert mit ihrem Blütenweiß an die Unschuld der Ermordeten und mit dem grünen Zentrum an das Prinzip Hoffnung. Staats- und Regierungschefs der Region erwiesen den Opfern dieses größten Kriegsverbrechens nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa die letzte Ehre. Die ausländischen Politiker trugen sich in Kondolenzbücher ein.

