Naypyidaw (AFP) Die Oppositionspartei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi tritt zur Parlamentswahl in Myanmar am 8. November an. Das teilte Suu Kyi am Samstag vor der Presse in ihrer Residenz in der Hauptstadt Naypyidaw mit. Es ist die erste Parlamentswahl seit einem Vierteljahrhundert, an der sich die Nationale Liga für Demokratie (NLD) beteiligt.

